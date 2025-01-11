Оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Поліцейські провели по Україні 600 обшуків та оголосили понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон.

Як повідомили в Нацполіції, за одну добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни. "Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію та готівку у різній валюті", - розповіли в Нацполіції.

Там деталізували, що серед виявлених оборудок - переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему "Шлях" та інші.

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У Нацполіції зазначили, що з-поміж фігурантів є керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи, які підшукували потенційних "клієнтів" через знайомих та закриті телеграм-канали.

"Бажаючим уникнути мобілізації їхні "послуги" коштували від $5 до $22 тис. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках — виводили в офшори", - деталізували поліцейські.

Нацполіція відзвітувала, що перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.

Переправка ухилянтів за кордон

На тлі мобілізації в Україні активізувалися ділки, які незаконно переправляють за кордон чоловіків призовного віку. Прикордонники постійно звітують, що виловлюють поодиноких чоловіків, які мали намір перетнути кордон, або тільки їхні тіла - багато чоловіків вже загинуло в горах або втопилися в Тисі.

Також виловлюють ділків під час незаконного переправлення військовозобов'язаних через корон.

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