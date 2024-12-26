Під час затримання один з переправників намагався наїхати на прикордонний наряд. А "клієнтів" ділки на ходу викинули з автомобіля і наказали тікати.

Двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), завадили планам співробітники Чопського прикордонного загону. Прикордонники зазначають, що схему переправлення спланували двоє закарпатців, що проживають у прикордонні. За винагороду у розмірі $18 тис. вони взялися доставити до кордону двох жителів Ужгорода.

"Перетин кордону планували у районі населеного пункту Княгиня Ужгородського району. Аби провезти "клієнтів" через контрольні пости, переправники вдалися до найбільш цинічного задуму. Вони вдали, що прямують у складі траурного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання. Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли порушників кордону, державний прапор", - деталізували в ДПСУ.

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Прикордонники зазначають, що хитрощі переправників було викрито. "Оперативники дочекалися, доки завершиться процесія, і почали затримання. Під час нього один із переправників не виконував вимоги правоохоронців зупинитися і здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд. "Клієнтів" ділки на ходу викинули з автомобіля і наказали тікати", - сказано в повідомленні. Втікачів та їхніх переправників затримано і доставлено у прикордонний підрозділ.

В ДПСУ повідомляють, що у діях переправників вбачають ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу ("незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Також їх притягнуто до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП ("злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону").

Прикордонники зазначають, що обом "клієнтам" доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетинання державного кордону. Рішення у їхній справі прийматиме суд.

Незаконне переправлення чоловіків за кордон

Нещодавно на Закарпатті організатори незаконного переправлення чоловіків через кордон перевдяглися в поліцейську форму та використовували транспорт із зеленою смужкою, схожою на ту, що є на інкасаторських машинах.

ДПСУ зазначала, що організатори намагались втекти від прикордонників на такому автомобілі, але в’їхали у бетонний стовп, внаслідок чого один чоловік серйозно травмований.

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