Відомо про одного загиблого та 22 поранених, серед яких двоє дітей.

У Миколаєві внаслідок нічного удару пошкоджено майже 120 будівель, сім приватних осель зруйновано вщент. В результаті російської атаки одна людина загинула, а ще 23 отримали травми.

"Станом на 19:00 у місті Миколаїв в наслідок ракетного удару вночі, 27 квітня, постраждало 23 людини, з них двоє дітей. Один загиблий. 22 особи звернулися за медичною допомогою, госпіталізовано 1 дитину. Наразі 21 людину переведено на амбулаторне лікування", - повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, пошкоджено 82 приватних будинка та 31 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад, історична будівля, музей та дитячий садок.

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Він також уточнив, що практично повністю зруйновані сім приватних будинків.

"Для відселення постраждалих виконавчим комітетом Миколаївської міської ради виділено 20 приміщень. Завдана шкода по кожній будівлі уточнюється, проводиться фотофіксація завданих збитків. Розпочато роботи по ліквідації наслідків обстрілу", - додав голова ОВА.

Нічний удар РФ по Миколаєву - що відомо

В ніч на 27 квітня ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Ракети влучиили у багатоповерхівку, приватний житловий будинок та історичну будівлю. При цьому одна людина загинула, а 23 жителя міста отримали поранення.

Пізніше рятувальники показали жахливі кадри наслідків ракетного обстрілу РФ. У свою чергу президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за цей злочин проти українців агресор також відповість перед міжнародним судом.

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