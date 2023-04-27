Миколаївці вже відвикли від подібних масштабних обстрілів міста, які в ніч на 27 квітня повторила Росія.

Нічний ракетний обстріл Миколаєва став новим "реквіємом" того жаху, який миколаївці вже пережили 31 грудня напередодні Нового року. Тоді росіяни також завдали масштабних руйнувань місту обстрілами.

Про наслідки нової ракетної атаки розповів міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, містяни вже встигли забути, на що здатний ворог, тому що після Нового року у Миколаєві було відносно "тихо". Тому сьогодні серед суспільства була невеличка паніка.

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Сєнкевич зазначив, що у Миколаєві вже відпрацьовані механізми на випадок подібних ракетних ударів, вночі газовики та електрики відключили всіх від постачання. Наразі в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару.

Також міський голова уточнив, що станом на 27 квітня в місті майже немає військових, тому ракетний обстріл РФ це, перш за все, злочин проти цивільного населення.

"Жодних військових об'єктів на цій території немає. Взагалі сьогодні в Миколаєві майже не бачили військових, тому що всі вони пересунулися на лінію фронту. Тому Миколаїв вже просто став транзитним містом для військових, сьогодні їх тут немає", - заявив він.

Ракетний удар по Миколаєву - головні факти

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня армія РФ запустила 4 ракети "Калібр" по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є влучання у багатоповерхівку, приватний житловий будинок та історичну будівлю. Відомо про 23 постраждалих та 1 загиблого українця.

Наразі жахливі кадри наслідків ракетного обстрілу вже показали рятувальники ДСНС, які працюють на місці завалів у Миколаєві. Також подію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що за цей злочин проти українців агресор також відповість перед міжнародним судом.

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