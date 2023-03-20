Тест можна пройти як в Україні, так і за кордоном.

Міністерство освіти і науки України затверлило календарний план проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році. Тестування буде проходити у дві сесії.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, основна сесія НМТ триватиме з 5 по 23 червня. Додаткову сесію НМТ проведуть з 11 до 24 липня. Наголошується, що реєстрація осіб для участі в основній сесії національного мультитесту триватиме з 3 квітня до 3 травня.

"До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ). У додатковий період (5 – 12 червня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації; реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі", – пояснюють в УЦОЯО.

Відео дня

Результати основної сесії тестування за шкалою 100–200 балів зʼявляться на персональних сторінках учасників тестування до 28 червня 2023 року. Учасники додаткової сесії НМТ дізнаються результати до 29 липня 2023 року.

Національний мультитест-2023

Через російське вторгнення в Україні вже другий рік поспіль замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знання абітурієнтів перевірятимуть за допомогою національного мультипредметного тесту.

23 лютого стало відомо, що мультипредметний тест міститиме завдання з трьох предметів. Українська мова та математика в цьому році будуть обовʼязковими. На вибір можна скласти один із таких предметів: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

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