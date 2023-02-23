Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Вступники до закладів вищої освіти цього року складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ).

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, 23 лютого Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року".

З огляду на продовження правового режиму воєнного стану, що спричинений воєнною агресією РФ, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році, будуть звільнені від складання державної підсумкової атестації.

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Прийом до закладів фахової передвищої та вищої освіти на навчання для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, буде організовано за особливими порядками і в 2023 році.

Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту проводитиметься у форматі НМТ, що міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Тестування відбуватиметься протягом одного дня. Це суттєво зменшує безпекові ризики учасників НМТ (час на перебування у тимчасовому екзаменаційному центрі, доїзд до нього і від нього), спрощує організацію, скорочує витрати держави та учасників тощо.

Вступна кампанія 2023 року

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет поінформував, що цього року, як і попереднього, прийом до вишів здійснюватиметься за результатами НМТ. Реєстрація на тестування почнеться у квітні.

За інформацією Мінреінтеграції, випускники українських шкіл, які перебувають за межами України, зможуть взяти участь у складанні національного мультипредметного тесту. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно без складання НМТ.

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