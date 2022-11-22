Національний мультипредметний тест став головною новацією та однією з передумов успішної вступної кампанії 2022 року в умовах воєнного стану.

У Міністерстві освіти і науки розглядають питання щодо проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує прес-служба МОН.

"З міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі не є можливим. Тому Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)", – сказав Шкарлет.

Відео дня

Нині міністерство ініціювало підготовку спеціального законопроекту, який дозволить проводити НМТ у 2023 році. Деталі будуть оприлюднені у відповідному порядку прийому, який затвердить Міносвіти прийняття відповідного закону Верховною Радою.

Міністр назвав попередні характеристики структури НМТ.

Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.

НМТ став головною новацією та однією з передумов успішної вступної кампанії 2022 року в умовах воєнного стану.

Планується, що у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок НМТ буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мова).

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

За словами міністра, вдосконалена версія НМТ враховуватиме побажання випускників, яких під час навчання диференціювали за рівнем вивчення різних предметів (хімія, біологія, іноземні мови тощо).

Тестові завдання НМТ укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Також передбачається, що основний блок НМТ відбудеться протягом одного дня із перервою.

"Спочатку учасники будуть упродовж 90 хвилин виконувати завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин і буде проводитися в інший день", – зазначив Шкарлет.

Тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. У додатковій сесії зможуть узяти участь вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 будуть оприлюднені заздалегідь.

НМТ може бути проведено в Україні та в окремих іноземних країнах. Рішення про проведення НМТ за кордоном та можливий перелік країн прийматиметься навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації.

Реєстрація для участі в НМТ заплановано провести у квітні.

Проведення ЗНО в Україні

у 2022 році через повномасшабне вторгнення російської армії в Україну було скасовано проведення пробного та традиційного ЗНО.

Замість ЗНО було вперше запроваджено складання національного єдиного мультипредметного тесту (НМТ), який складався з трьох навчальних дисциплін: української мови, математики та історії України. Для участі в основній сесії НМТ зареєструвалися 206 тис. 433 осіб, ще 26,5 тис. зареєструвалися на додаткову сесію. Тестування проводилось в Україні та в іноземних державах.

Вас також можуть зацікавити новини: