Кожна марка має додатковий благодійний номінал — 16 гривень.

На Донеччині сьогодні погасили чергову воєнну марку - "Винищучачі зла", яка присвячена військовим літакам F-16 в українському небі.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, розмістивши фото з події. "Цього разу вона присвячена не минулому, а майбутньому, коли в небі України літатимуть винищувачі F-16. Марка називається "Винищучачі зла" - на ній український військовий "перетирає" головний символ ворога - московський кремль", - зазанчив Кириленко.

За його словами, кожна марка має додатковий благодійний номінал і ці кошти підуть на закупівлю безпілотників. Своєю чергою в "Укрпошті" інформують, що тираж марки — 600 000 примірників. "Номінал: F+16.00 грн (навіть номінал зробили бойовим)", - зазначається у повідомленні.

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"Ми потребуємо більше зброї щодня. Потужної, сучасної та багатофункціональної. Потребуємо переваги в повітрі. F-16 в українському небі - питання часу. І ми його не гаємо - привертаємо увагу світу поштовим випуском "Винищувачі зла", - прокоментували в Укрпошті.

Автор поштового випуску - відомий ілюстратор видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та "Видавництво Старого Лева", автор великої кількості антивоєнних плакатів Максим Паленко.

Поштові марки та війна

Як повідомляв УНІАН, легендарна поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді …!" була визнана найкращою у світі у 2022 році.

"Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді…!" у квітні 2022 року. Такими словами відповів український прикордонник з острова Зміїний на заклик окупантів здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним та дорівнював 1 мільйон примірників. Після цього "Укрпошта" випустила ще низку військових марок.

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