Урочисте нагородження пройшло в столиці Естонії.

Акціонерне товариство "Укрпошта" перемогло в премії "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" була визнана найкращою у світі у 2022 році.

Як повідомляє прес-служба компанії, "Укрпошта" була відзначена нагородами почесної премії у сфері поштової та експрес-доставки "World Post & Parcel Awards 2023" відразу в трьох категоріях: "Філателістична кампанія року", "Поштовий оператор" та в спеціальній номінації "Лідер галузі". Урочисте нагородження переможців пройшло 14 червня в столиці Естонії, Таллінні.

Зазначається, що в шорт-листі в номінації "Поштовий оператор", в якій "Укрпошта" здобула перемогу, також були заявлені Пошта Катару (Qatar Post) та Пошта Бразилії (Correios – Brazil Post).

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"Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну вподовж 2022 року. Тиражі поштових марок зросли до мільйонів. Так, лише тираж поштового випуску "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" склав 5 млн примірників", - йдеться в повідомленні.

Разом з "Укрпоштою" фіналістами в цій номінації були Пошти Сінгапуру (Singapore Post) та Бразилії (Correios – Brazil Post).

Довідка УНІАН. "World Post & Parcel Awards" – найавторитетніша галузева премія, яка 24-й рік поспіль відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштової та експрес-доставки і компанії, що створюють технологічні рішення для автоматизації й інформаційного обміну в поштово-логістичній сфері.

Марка з кораблем: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді…!". Саме ці слова сказав український прикордонник з острова Зміїний, коли окупанти сказали йому здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним - 1 мільйон примірників.

У квітні російський ракетний крейсер "Москва", який було зображено на марці, потопили українські захисники. Після цього марка "Укрпошти" стала найдорожчим лотом, який продали на благодійному аукціоні від Prozorro - її придбали за 5 мільйонів гривень.

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