В "Укрпошті" запустили передпродаж нової марки "Винищувачі зла" на честь бойових літаків-винищувачів F-16.
Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", 16 грн з кожної поштової марки піде на благодійний донат для поповнення колекції безпілотників в Збройні Сили України.
Зазначається, що в випуску "Винищувачі зла" є марковий аркуш, художній конверт і листівка. Тираж марки дорівнює 600 тис. примірників. Номінал: F+16.00 грн.
Передзамовити марку можна за посиланням.
Винищувачі F-16 для України - деталі
Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО у Вільнюсі підписав з 11 колегами з Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембурга, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великої Британії меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів винищувачів F-16.
12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що до кінця першого кварталу наступного року перші американські винищувачі F-16 мають літати в українському небі, керовані пілотами ЗСУ.