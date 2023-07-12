Тираж благодійної марки дорівнює 600 тисяч примірників.

В "Укрпошті" запустили передпродаж нової марки "Винищувачі зла" на честь бойових літаків-винищувачів F-16.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", 16 грн з кожної поштової марки піде на благодійний донат для поповнення колекції безпілотників в Збройні Сили України.

Зазначається, що в випуску "Винищувачі зла" є марковий аркуш, художній конверт і листівка. Тираж марки дорівнює 600 тис. примірників. Номінал: F+16.00 грн.

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Передзамовити марку можна за посиланням.

Винищувачі F-16 для України - деталі

Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО у Вільнюсі підписав з 11 колегами з Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембурга, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великої Британії меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів винищувачів F-16.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що до кінця першого кварталу наступного року перші американські винищувачі F-16 мають літати в українському небі, керовані пілотами ЗСУ.

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