Її обрали українці під час голосування.

"Укрпошта" оприлюднила результати голосування за найкращий ескіз до поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!".

Більшість з тих, кто брав участь у опитуванні, обрали ілюстрацію "Роз’єднані війною", повідомляється на сторінці "Укрпошти" у соціальній мережі Facebook.

Її намалювала Валерія Михайлова - 11-класниця з прифронтового Миколаєва. Ескіз вона готувала за кордоном, куди змушена була виїхати через постійні обстріли міста військами РФ.

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"Неспроста саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Нині мільйони тих, які несуть у собі біль розлуки з коханими. І мільйони тих, яким залишається лиш подумки обіймати їх крізь міста. І мільйони тих, які омріюють тихий та цілющий 2023-й рік для України й кожного з нас, а відтак повернення, сльози радості, зустрічі й довгі розмови", - відзначається у повідомленні.

Друге місце українці віддали ескізу з українським військовим та колядниками авторства заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Третє - малюнку сім’ї, який створила Ірина Бабенко.

Марку планують випустити вже у грудні. Її хочуть доопрацювати згідно з пропозиціями учасників голосування.

Голосування за різдвяну марку

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада "Укрпошта" оприлюднила п'ять ескізів різдвяної марки.

Українців просили обрати малюнок, який зображає омріяний 2023-й рік та сьогодення.

Голосування проходило на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram, а також у Telegram-каналі.

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