Нову марку створила школярка з Миколаєва / фото Укрпошта

"Укрпошта" оприлюднила результати голосування за найкращий ескіз до поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!".

Більшість з тих, кто брав участь у опитуванні, обрали ілюстрацію "Роз’єднані війною", повідомляється на сторінці "Укрпошти" у соціальній мережі Facebook.

Її намалювала Валерія Михайлова - 11-класниця з прифронтового Миколаєва. Ескіз вона готувала за кордоном, куди змушена була виїхати через постійні обстріли міста військами РФ.

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"Неспроста саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Нині мільйони тих, які несуть у собі біль розлуки з коханими. І мільйони тих, яким залишається лиш подумки обіймати їх крізь міста. І мільйони тих, які омріюють тихий та цілющий 2023-й рік для України й кожного з нас, а відтак повернення, сльози радості, зустрічі й довгі розмови", - відзначається у повідомленні.

Друге місце українці віддали ескізу з українським військовим та колядниками авторства заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Третє - малюнку сім’ї, який створила Ірина Бабенко.

Марку планують випустити вже у грудні. Її хочуть доопрацювати згідно з пропозиціями учасників голосування. 

Голосування за різдвяну марку

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада "Укрпошта" оприлюднила п'ять ескізів різдвяної марки

Українців просили обрати малюнок, який зображає омріяний 2023-й рік та сьогодення. 

Голосування проходило на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram, а також у Telegram-каналі. 

Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022

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