Тираж випуску - 2,1 млн, придбати марку можна як у відділеннях "Укрпошти", так і онлайн.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" ввів в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!".

Як повідомляє "Укрпошта" у своєму Telegram, cпецпогашення поштової марки "Кримський міст на біс!" відбулося сьогодні, 4 листопада, у символічній локації - на вело-пішохідному мосту, що над Володимирським узвозом, який у жовтні став ціллю ворога й зазнав ракетної атаки, але залишився неушкодженим.

Згідно з повідомленням, до церемонії долучилися автор арту Юрій Шаповал та голова Фонду державного майна, делегат Курултаю кримськотатарського народу й член української переговорної групи Рустем Умєров.

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Як зазначив Умєров, Росія почала агресію в Україні з окупації Криму, а Україна закінчить цю війну, звільнивши всі території від ворога. "Такої незаконної споруди, як "Кримський міст", в українському Криму не буде", - наголосив він.

У чат-боті "Укрпошти" повідомляється, що нова марка покликана не лише зафіксувати факт нищення ключової транспортної споруди окупантів, але й відзначити героїзм усіх причетних до цього руйнування.

Тираж випуску - 2,1 млн поштових марок, або 300 тис. маркових аркушів, з яких 80 тис. вже передзамовили. Номінал — М, що є еквівалентом 18 грн.

Придбати новий поштовий набір можна як у відділеннях "Укрпошти", так і онлайн: bit.ly/Krym-mist

Також можна придбати не фірмовий тематичний мерч: футболки, світшоти чи магніти із зображеннями цієї та інших легендарних марок.

Пов'язані з війною марки "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тисяч цих марок.

24 серпня "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

1 вересня президент України Володимир Зеленський та пес Патрон презентували першу благодійну марку "Укрпошти". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

14 жовтня "Укрпошта" запустила продаж нових марок "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників та захисниць України.

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