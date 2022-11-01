Голосувати можна до 08:00 4 листопада.

"Укрпошта" оголосила про початок голосування за найкращий ескіз нової поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!".

Про це повідомляється на сторінці "Укрпошти" у соціальній мережі Facebook.

Пропонується проголосувати за один з п'яти дизайнів нової марки.

Відео дня

"Наша з вами місія - вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці", - йдеться у повідомленні.

Голосувати можна у коментариях на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram, а також у Telegram-каналі. Воно триватиме до 08:00 4 листопада.

Марки від "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, у квітні "Укрпошта" презентувала поштову марку з легендарною фразою "Русскій воєнний корабль, іді… !".

Після того як затонув російський крейсер "Москва" пошта випустила марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". Вже у перший день було продано близько 800 тисяч цих марок.

28 липня було введено в обіг поштову марку "Доброго вечора, ми з України".

Також "Укрпошта" повідомляла про створення марки з нагоди пошкодження Кримського мосту.

У серпні стало відомо про випуск першої благодійної марки "Пес Патрон", на якому зображений талісман Служби України з надзвичайних ситуацій.

Вас також можуть зацікавити новини: