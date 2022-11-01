Українців закликали обрати дизайн різдвяної марки / фото УНІАН

"Укрпошта" оголосила про початок голосування за найкращий ескіз нової поштової марки "З Різдвом Христовим та Новим роком!".

Про це повідомляється на сторінці "Укрпошти" у соціальній мережі Facebook.

Пропонується проголосувати за один з п'яти дизайнів нової марки.

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"Наша з вами місія - вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці", - йдеться у повідомленні.

Голосувати можна у коментариях на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram, а також у Telegram-каналі. Воно триватиме до 08:00 4 листопада.

Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022
Фото Марка ''З Різдвом Христовим та Новим роком!'' 01 листопада 2022

Марки від "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, у квітні "Укрпошта" презентувала поштову марку з легендарною фразою "Русскій воєнний корабль, іді… !".

Після того як затонув російський крейсер "Москва" пошта випустила марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". Вже у перший день було продано близько 800 тисяч цих марок.

28 липня було введено в обіг поштову марку "Доброго вечора, ми з України".

Також "Укрпошта" повідомляла про створення марки з нагоди пошкодження Кримського мосту.

У серпні стало відомо про випуск першої благодійної марки "Пес Патрон", на якому зображений талісман Служби України з надзвичайних ситуацій.

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