Військовослужбовець Артем Овдієнко звинуватив співробітників "Нової пошти" в тому, що вони розкрили посилку з формою ЗСУ.

Навколо "Нової пошти" розгорівся новий скандал після скарги українського військовослужбовця Артема Овдієнка. Воїн ЗСУ розповів, що його родич відправив додому літнє спорядження в закритому опечатаному боксі, але під час отримання його мати виявила, що упаковку було розпломбовано.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Овдієнко уточнив, що вартість спорядження і форми становить 25 тисяч гривень:

"При цьому персонал у тиловому відділенні грубіянить мамі і тисне "отримати, як є", підтримка телефоном грубіянить дружині, що у вас зараз коїться?".

У коментарях співробітник "Нової пошти" попросив у Овдієнко номер накладної, щоб вони могли розібратися в ситуації. У компанії пообіцяли, що щойно в них будуть якісь деталі, вони відпишуть військовому. Крім того, там вивчають інформацію - чи не були загублені речі в процесі транспортування.

Інші новини про "Нову пошту"

Раніше УНІАН повідомляв, що нардеп повідомив про революційну ініціативу - про пенсії через "Нову пошту". Він розповів, що наразі "Укрпошта" та "Ощадбанк" є операторами виплати пенсій, однак у NovaPay також є така можливість. Це, за його словами, буде навіть швидше й оперативніше.

Крім того, "Нова пошта" скасувала плату за одну зі своїх послуг.

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