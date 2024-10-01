'Нова пошта' вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка

Австрія стала 15-тою країною, де запрацювала "Нова пошта".

Українська логістична компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою.

Як повідомляє пресслужба компанії, Австрія стала 15-тою країною, де запрацювала "Нова пошта". Термін доставки з України — від 5-ти днів, по Австрії та в інші європейські країни — від 1-го дня.

Відтепер клієнти "Нової пошти" можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з Австрії до інших європейських країн.

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Крім того, кур’єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.

До доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.

Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:

- документи – 700 грн;

- посилки до 2 кг – 800 грн;

- посилки до 10 кг – 1350 грн;

- посилки до 30 кг – 2600 грн.

"Нова пошта вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою. По Відню доставляють кур'єри "Нової пошти", а решту території країни обслуговує наш партнер — компанія GLS", - зазначив CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

За його словами, наступного року компанія планує зробити можливою відправку посилок з адреси кур'єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал.

Зазначається, що загалом Nova Post присутня в таких країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Австрія.

При цьому інша послуга NP Shopping, за допомогою якої можна купляти товари закордоном та отримати їх в Україні, доступна в країнах: США, Китай, Велика Британія, Німеччина, Італія, Польща, Франція, Іспанія, Туреччина, Чехія, Канада, Угорщина, Словаччина, Румунія, Латвія, Естонія, Литва, Японія, Південна Корея.

"Нова пошта" - останні новини

Раніше УНІАН писав, що з 1 жовтня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку відправлень – документів, посилок та вантажів. В середньому тарифи зросли на 10 грн.

Окрім того, у червні компанія відкрила два нових відділення Nova Post в чеських містах Пльзень та Пардубице. Таким чином для чеських клієнтів доступні відділення "Нової пошти" у п’яти містах.

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