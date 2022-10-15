Відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.

Російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України.

Як повідомило Міністерство інформаційної політики та культури України, відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.

"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно. Дії РФ є порушенням міжнародного права та матимуть наслідком як відповідальність держави-агресора, так і кримінальну відповідальність причетних на національному та міжнародному рівні. Будь-яке захоплення, знищення чи навмисне пошкодження релігійних, благодійних, освітніх, мистецьких і наукових установ, історичних пам’яток, творів мистецтва та науки забороняється та повинно підлягати судовому переслідуванню. Про це говорить стаття 56 Положення про закони і звичаї війни на суходолі (додаток до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі) 1907 року. Ця конвенція досі є чинною й обов’язковою для України та РФ. Росія є також учасницею Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року (Гаазької конвенції) та Першого протоколу до неї", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим, МКІП звертається до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором та відмовитися від співпраці з російськими музеями та іншими установами.

Також міністерство закликало вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації державою-агресором незаконно привласнених цінностей, зокрема, під приводом виставок з фондів російських музеїв чи з розкопок на окупованих Росією територіях, вчинених після 2013 року.

У МКІП також поінформували, що за даними звітів про діяльність музеїв за 2013 рік кількість музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що залишилися в музейних закладах, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя складала приблизно 1 млн 200 тис. од. На території півострова діяли 26 музеїв та 5 історико-культурних заповідників державної та комунальної форми власності (зі статусом юридичних осіб). 29 юридичних осіб, зареєстрованих за адресами українських музейних закладів Криму після 20 лютого 2014 року, незаконно використовують у своїй діяльності музейні зібрання, які до початку тимчасової окупації України 20 лютого 2014 року постійно зберігалися у закладах культури України й відповідно до Закону України "Про музеї та музейну справу" належать до державної частини Музейного фонду України.

В окупованому Криму видали наказ про порядок евакуації музеїв: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що окупаційна влада Криму видала наказ про порядок евакуації музеїв, зокрема в Росію.

На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Ним затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Російської Федерації) евакуації. При цьому зазначається, що першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність.

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