Сальдо запевняє, що окупанти намагаються "зберегти святині".

Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна після того, як вкрали пам'ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову.

Про це заявив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

"Мені ставлять запитання, чому вивезені з Херсона духовні реліквії і пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки ясновельможного князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна. ... Це ті святині, які, я вважаю, потрібно зберегти", – заявив гауляйтер Сальдо.

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Він також зазначив, що окупанти вивезли з міста пам'ятники радянського воєначальнику Василю Маргелову, полководцю Олександру Суворову, флотоводцю Федору Ушакову.

Крадіжка пам'ятників у Херсоні

Як повідомлялося, Збройні Сили України продовжують контрнаступ на півдні, де до 21 жовтня від загарбників вже звільнили 88 населених пунктів.

В Інституті вивчення війни вважають, що влада Росії вже готує грунт для подальшої здачі Херсонської області.

На тлі повідомлень про ймовірний відступ російських загарбників стало відомо, що з Херсона зникають пам'ятники. Їх демонтували за особистою вказівкою гауляйтера Володимира Сальдо і "евакуювали" – нібито через загрозу їх пошкодження під час обстрілів.

Зокрема, зникли пам'ятники Олександру Суворову, кавалеру всіх російських і багатьох іноземних військових орденів, якого українські історики вважають організатором придушень національно-визвольних повстань і депортацій, і російському адміралу Федору Ушакову, який був командувачем Чорноморським флотом в 1790-1798 роках.

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