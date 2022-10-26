Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна після того, як вкрали пам'ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову.
Про це заявив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
"Мені ставлять запитання, чому вивезені з Херсона духовні реліквії і пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки ясновельможного князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна. ... Це ті святині, які, я вважаю, потрібно зберегти", – заявив гауляйтер Сальдо.
Він також зазначив, що окупанти вивезли з міста пам'ятники радянського воєначальнику Василю Маргелову, полководцю Олександру Суворову, флотоводцю Федору Ушакову.
Крадіжка пам'ятників у Херсоні
Як повідомлялося, Збройні Сили України продовжують контрнаступ на півдні, де до 21 жовтня від загарбників вже звільнили 88 населених пунктів.
В Інституті вивчення війни вважають, що влада Росії вже готує грунт для подальшої здачі Херсонської області.
На тлі повідомлень про ймовірний відступ російських загарбників стало відомо, що з Херсона зникають пам'ятники. Їх демонтували за особистою вказівкою гауляйтера Володимира Сальдо і "евакуювали" – нібито через загрозу їх пошкодження під час обстрілів.
Зокрема, зникли пам'ятники Олександру Суворову, кавалеру всіх російських і багатьох іноземних військових орденів, якого українські історики вважають організатором придушень національно-визвольних повстань і депортацій, і російському адміралу Федору Ушакову, який був командувачем Чорноморським флотом в 1790-1798 роках.