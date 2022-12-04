У звільненому місті відновлено роботу важливої насосної станції.

У Херсоні відновили роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання більшості місцевих мешканців.

Вода з'явиться у домівках 70% містян, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Сьогодні (4 грудня - Ред.) у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском...", - зазначив чиновник.

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Раніше 4 грудня Ярослав Янушевич повідомив, що електропостачання у Херсоні відновили на 85%, світло є у домівках 113 тис. 81 абонента.

Ситуація в Херсоні під час війни з Росією - найважливіші новини

У Росії 9 листопада заявили, що відступають з правобережжя Херсонської області на лівобережжя, оскільки не можуть втримати цю територію через серйозні проблеми з постачанням.

Вже 11 числа у Херсон зайшли українські воїни. Супротивник обстрілює місто та звільнену частину регіону, є багато жертв, руйнувань та постраждалих.

Пізно ввечері 2 грудня стало відомо, що унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсон знову залишився без електропостачання.

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