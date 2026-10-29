'Стане ще гірше': херсонці очікують посилення обстрілів після тимчасового перемир’я

Багато містян скористалися перемир’ям, щоб вирішувати свої справи та спокійно гуляти містом.

Завдяки тимчасовому режиму тиші, впровадженому через проведення гуманітарної місії в Олешках, жителі Херсона отримали перепочинок від постійних російських атак. Люди цього тижня можуть спокійно вийти на вулицю та вирішувати свої справи, пише The New York Times.

Як зазначає видання, багато херсонців скористалися цією ситуацією, щоб зробити запаси їжі на наступні місяці, зустрітися зі знайомими, перевірити стан покинутого їхніми родичами житла, або просто прогулятися містом.

Так, восьмимісячний Давид, який народився у Херсоні, ще жодного разу в своєму житті не прогулювався далі, ніж за п’ять хвилин від свого дому. Батьки змушені були тримали дитину вдома через безперервні атаки російських авіабомб, ракет та дронів. Завдяки режиму тиші мама провела з хлопчиком на вулиці понад годину, прогулюючись на свіжому повітрі.

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Також у місті активізувалися працівники комунальних служб поспішили виконувати роботу, що вимагає від них перебування на відкритому повітрі. Вони взялися за підмітання листя, впорядкування територій та ремонт дірок у захисних сітках від дронів.

Однак багато херсонців бояться, що як тільки Олешки залишиться без мирних жителів, Росія посилить свої позиції там та, відповідно, атаки на Херсон.

"Якщо вони привезуть більше боєприпасів, буде тільки гірше", – вважає місцевий житель Вадим.

Такої ж думки притримується й Олександра Косенко, яка керує кав’ярнею.

"Буде гірше, ніж було раніше. Як тільки все це закінчиться, нам краще не виходити з дому", - додає вона.

На думку жительки Херсона Ольги Аврамко, ситуація з гуманітарною місією в Олешках "пахне рекламою" політичної кампанії в США.

"Я трохи хвилююся, що буде після цього", – сказала жінка.

Що відомо гуманітарну місію в Олешках та тимчасове припинення вогню

Як повідомляв УНІАН, в окупованих Росією Олешках склалася гуманітарна катастрофа – в людей не вистачає харчів, вони не можуть евакуюватися через постійні обстріли та заміновані дороги.

Перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Україною та Росією в Олешках для проведення гуманітарної операції.

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом і триватиме до 1 листопада, 22:59.

Через перемир'я в Херсоні, який постійно перебував під ворожими обстрілами, активізувалося міське життя.

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