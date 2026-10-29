В окуповані Олешки 30 жовтня доставлять гуманітарний вантаж: Лубінець розкрив деталі

До окупованих Олешок на Херсонщині 30 жовтня планують доставити гуманітарний вантаж. Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для доставлення допомоги. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра", - зазначив він.
Омбудсман зауважив, що режим тиші вже триває 54 години, і сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано.
"Це стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей. Окремо дякую Першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках", - додав він.
Доповнено 10.20. Водночас голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія поінформував, що українська делегація на чолі з омбудсменом Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешок.
"Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок", - зазначив депутат.
Евакуація з Олешок – що відомо
Як повідомляв УНІАН, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок Херсонської області для евакуації цивільного населення.
З 3:00 27 жовтня там запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Він триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.
Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що однією з головних проблем операції з евакуації в Олешках є те, що досі незрозуміло, як російська влада ставитиметься до українців і чи надасть вільний вибір повернутися до контрольованої українським урядом території.