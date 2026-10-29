В окуповані Олешки 30 жовтня доставлять гуманітарний вантаж: Лубінець розкрив деталі

За його словами. сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано.

До окупованих Олешок на Херсонщині 30 жовтня планують доставити гуманітарний вантаж. Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для доставлення допомоги. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. Паралельно вже формуємо гуманітарний вантаж, який плануємо доставити до Олешок завтра", - зазначив він.

Омбудсман зауважив, що режим тиші вже триває 54 години, і сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано.

Відео дня

"Це стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей. Окремо дякую Першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках", - додав він.

Доповнено 10.20. Водночас голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія поінформував, що українська делегація на чолі з омбудсменом Лубінцем сьогодні виїхала в напрямку Олешок.

"Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок", - зазначив депутат.

Евакуація з Олешок – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок Херсонської області для евакуації цивільного населення.

З 3:00 27 жовтня там запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Він триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що однією з головних проблем операції з евакуації в Олешках є те, що досі незрозуміло, як російська влада ставитиметься до українців і чи надасть вільний вибір повернутися до контрольованої українським урядом території.

Вас також можуть зацікавити новини: