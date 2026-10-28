'Місто ожило': Лубінець розповів, як на Херсон вплинув режим тиші через місію в Олешках

За словами посадовця, люди, які постійно потерпали від обстрілів, тепер можуть спокійно вийти на вулицю.

В Херсоні, який постійно перебував під ворожими обстрілами, активізувалося міське життя через локальне перемир'я між Україною та РФ, запроваджене в рамках гуманітарної місії в Олешках. Про це у Telegram повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Припинення вогню вплинуло на саме місто. Херсон, який постійно перебував під обстрілами, буквально ожив. На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для когось є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні – найбільше бажання", - написав він.

За словами Лубінця, його представники не лише контролюють режим тиші, а й активно спілкуються з місцевими, які зазначають, що найголовніше для них – це мир.

Відео дня

Уповноважений заявив, що станом на 12:00 28 жовтня українська та російська сторони продовжують повністю виконувати домовленості.

Він нагадав, що режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом і триватиме до 1 листопада, 22:59.

"Це дозволить нам здійснити гуманітарну місію, яку ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп", - додав посадовець.

Локальне припинення вогню задля порятунку жителів Олешок

Як повідомляв УНІАН, в окупованих Росією Олешках склалася гуманітарна катастрофа – в людей не вистачає харчів, вони не можуть евакуюватися. Окремим жителям Олешок вдалося вирватися з окупованого міста та дістатися підконтрольної Україні території. Вони розповідають, що останнє завезення продуктів до магазинів було ще в травні, а влітку більшість виживала завдяки городам.

Перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Україною та Росією в Олешках для проведення гуманітарної операції.

Український та російський генеральні штаби заявили, що з ночі 27 жовтня у визначеному районі запровадять припинення вогню.

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 27 жовтня о 03:00 за київським часом режим тиші було запроваджено.

Вас також можуть зацікавити новини: