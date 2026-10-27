Меланія Трамп зробила заяву щодо перемир’я в Олешках: подробиці

Дружина президента США вказала, що це зроблено з метою гарантування безпечного проїзду гуманітарних конвоїв.

Режим тиші між Україною та Росією на Херсонщині запрацював 27 жовтня і триватиме до 1 листопада, його географічну зону розширили за межі міста Олешки, повідомила в соцмережі Х перша леді США Меланія Трамп.

Дружина президента США вказала, що це зроблено з метою гарантування безпечного проїзду гуманітарних конвоїв.

Також в повідомленні додано, що режим тиші почався в вівторок, 27 жовтня, о 04:00 за московським часом.

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Примітно, що запуск режиму тиші було розпочато на два дні раніше від запланованого графіка. Це пов'язано з необхідністю гарантувати безпеку цивільного населення та прискорити надання критичної гуманітарної допомоги жителям регіону:

"Терміни були перенесені на два дні раніше, ніж планувалося, з метою забезпечення безпеки цивільного населення та сприяння доставці надзвичайно важливої гуманітарної допомоги. Географічна зона дії перемир’я була розширена за межі Олешок у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв".

За словами Меланії Трамп, запровадження режиму тиші підтвердив начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов.

Режим тиші в Олешках: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що FT, посилаючись на джерела, стверджує, що мешканців окупованих Олешок, які погодяться виїхати під час локального припинення вогню між Україною та РФ, спочатку доставлять до Криму або Росії. Після цього вони зможуть повернутися до України. У виданні нагадали, що раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що РФ зробить усе можливе, щоб розмінувати територію таким чином, щоб мешканці міста попрямували до Росії й залишилися там. За його словами, таким чином ворог хоче створити ілюзію, нібито тисячі людей хочуть поїхати до Росії.

Також ми писали, що речник 30-го корпусу Морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль розповів, що Росія дотримується режиму тиші в районі, де відбувається гуманітарна місія щодо евакуації жителів окупованого міста Олешки. Дрогаль додав, що морська піхота продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці. Він пообіцяв, що в разі будь-яких суттєвих змін військові оперативно інформуватимуть громадськість.

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