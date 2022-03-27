Працює інфраструктура і комунальний транспорт.

Ніч на 27 березня в Києва пройшла відносно спокійно.

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу – працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики і рятувальники. Працює комунальний транспорт.

У КМДА зазначили, що поступово відкривається бізнес. Так, 26 березня працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав'ярень, 360 СТО, 185 перукарень. Він нагадав, що знайти інформацію про установи, які відновили роботу, можна в додатку "Київ Цифровий" або на карті працюючого бізнесу.

Раніше в Генштабі заявили, що російські окупанти намагаються перебудуватися і заблокувати Київ з південно-західного напрямку.

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