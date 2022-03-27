Ворог вів обстріли житлових масивів у передмістях та у Києві.

Російські окупанти намагаються перегрупуватись відновити дії з блокування Києва із південно-західного напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 24:00 27 березня.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та у Києві.

За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Білорусі для вжиття заходів з відновлення боєздатності. "Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупанти відновлять дії з блокування Києва із південно-західного напрямку", - зазначають у Генштабі.

На Сіверському напрямку супротивник силами зі складу Центрального військового округу активних наступальних дій не проводив. Продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин.

У напрямку на Бровари підрозділи супротивника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район сіл Піски та Нова Басань.

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