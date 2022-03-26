Обороною столиці України займаються, зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ, зазначили в Міноборони.

Українська армія відкинула війська Російської Федерації від Києва на відстань 70 кілометрів, а в деяких районах - на 35 км.

Столиця України в надійних руках, розповів у суботу, 26 березня, під час брифінгу спікер Міноборони нашої країни Олександр Мотузяник.

Речник міністерства додав, що Київ добре укріплений, і його обороною займається еліта Збройних сил України.

"…Київ обороняють боєздатні елітні підрозділи зі складу Сухопутних, Десантно-штурмових військ, Сил спецоперацій, а також підрозділи територіальної оборони. Обороною Києва керують досвідчені офіцери, які воюють за Україну з 2014 року…", - додав спікер.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ.

Київська влада повідомляла, що станом на 21 березня у столиці внаслідок ворожих обстрілів загинули 65 містян, а майже 300 осіб були поранені.

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