Охоронець школи, яка зазнала руйнувань, став очевидцем атаки.

Внаслідок ракетної атаки на Львів сьогодні вранці зазнав пошкоджень приватний навчальний заклад "Школа вільних та небайдужих" – там вибиті віконні рами, пошкоджено стіни. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначив співзасновник школи Юрко Назарук, на момент атаки заклад був зачинений, дітей там не було.

За його словами, близько 15 класів зазнали значних руйнувань – зміщено стіни, отвори внутрішніх дверей, багато уламків від вибитих вікон.

На момент удару у школі перебував охоронець. Він поділився пережитим: "Пройшлася хвиля. Все затремтіло, сколихнулося, почало каміння зверху летіти. Це застало мене в коридорі, я почав повзти, заховався за стіну".

Наслідки ракетної атаки на Львів 15 лютого – деталі

Росія сьогодні вранці завдала чергового ракетного удару по Україні, запустивши 26 ракет різного типу. Сили ППО змогли знищити лише 13.

Серед цілей, які запустив ворог, була "балістика" - "Іскандер-М"/ KN-23, а також ракети "Калібр", Х-59, С-300 і Х-101/Х-555/Х-55.

За попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет. Внаслідок атаки пошкоджено кілька енергооб'єктів у Львові. Також вибуховою хвилею вибито понад 400 вікон у житлових будинках, пошкоджено дві школи та дитсадок. Постраждали троє львів’ян, їм надали допомогу. Життю цих людей загрози немає.

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