Росія запустила в рамках ракетного удару по Україні 26 боєголовок різних типів. Сили ППО змогли знищити лише половину - 13 ракет.
Серед запущених цілей була "балістика" - "Іскандер-М"/ KN-23, ракети "Калібр", Х-59, С-300 і ракети Х-101/Х-555/Х-55, уточнили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом Росія запустила:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);
- 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – РФ.);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – РФ).
Наші сили ППО знищили:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
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