Росія вдарила "Іскандерами" та "Калібрами": Україна збила лише половину цілей

У ЗСУ дали звіт щодо кількості знищених цілей під час ракетної атаки РФ.

Росія запустила в рамках ракетного удару по Україні 26 боєголовок різних типів. Сили ППО змогли знищити лише половину - 13 ракет. Серед запущених цілей була "балістика" - "Іскандер-М"/ KN-23, ракети "Калібр", Х-59, С-300 і ракети Х-101/Х-555/Х-55, уточнили Повітряні сили ЗСУ. Загалом Росія запустила: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – РФ.);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – РФ). Наші сили ППО знищили: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59. Відео дня

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