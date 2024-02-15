Україна знищила лише 13 російських ракет з 26 / фото Міноборони Російської Федерації / Facebook

Росія запустила в рамках ракетного удару по Україні 26 боєголовок різних типів. Сили ППО змогли знищити лише половину - 13 ракет. 

Серед запущених цілей була "балістика" - "Іскандер-М"/ KN-23, ракети "Калібр", Х-59, С-300 і ракети Х-101/Х-555/Х-55, уточнили Повітряні сили ЗСУ. 

Загалом Росія запустила: 

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);
  • 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – РФ);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – РФ.);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – РФ).

Наші сили ППО знищили: 

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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