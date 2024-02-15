В результаті атаки двоє людей отримали різані рани.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. В результаті атаки в житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

"Є попадання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих поки немає", - повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму Telegram.

За його словами, РФ могла направити на Львів і область понад десять ракет.

Відео дня

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж одне попадання в об'єкт інфраструктури", - повідомив мер.

Він зазначив, що вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках на вулиці Науковій та зачепило школу. На місці працюють оперативні служби.

"Автобуси тимчасово курсуватимуть вулицею Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - вказав Садовий.

У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час ранкової атаки по Львову постраждали двоє людей - чоловік і жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці.

"Зафіксували потрапляння в об'єкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа. У 16 житлових будинках на науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч", - зазначено в повідомленні.

Пізніше він повіжомив про ще одного постраждалого - у чоловіка гематома надбрівної ділянки. Його госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі. На місці працюють всі служби.

Оновлено 9:00. Козицький повідомив, що попередньо окупанти запустили по Львову дві ракети типу "Калібр".

"Одна прилетіла в маленьку електропідстанцію в житловому кварталі. Там досі палає вогонь. Ще одна ракета влучила в землю біля житлових будинків, унаслідок чого в 16 будинках дев'яти- та п'ятиповерхових вибито вікна, постраждали офісні приміщення та Центр зайнятості, який розташований поруч", - розповів чиновник.

Оновлено 10:00. Мер Львова повідомив, що у місті постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків.

Атака РФ на Україну 15 лютого - що відомо

Вранці 15 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники - кілька бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. У деяких містах були чутні вибухи, а також працювала ППО.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про потрапляння по об'єкту інфраструктури. У свою чергу мер Львова Андрій Садовий також повідомив про "приліт", в будинках вибило вікна.

Вас також можуть зацікавити новини: