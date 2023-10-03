Цей випадок активно використовують пропагандисти у своїх "новинах".

Російські війська продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях. У Маріуполі Донецької області росіяни затримали трьох школярів.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді. Загарбники звинуватили трьох учнів 9-го класу у тому, що вони "створювали негативний образ Росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій групі в Телеграм.

Пропагандисти вже активно використовують цей випадок у своїх "новинах". Кажуть, що діти "плювали на символ V", "глумилися" над георгіївськими стрічками, російським прапором та малювали знак батальйону "Азов".

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"Окупанти продовжують боротися з так званими "екстремістськими матеріалами". Ними стають бібліотечні книжки. Зокрема, історичні видання та українська класика. Раніше можна було побачити, що загарбники викидають книги навіть Лесі Українки. Нагадаємо, що за попередніми оцінками російські окупанти знищили у Маріуполі 180 тисяч книжок та 4 бібліотеки", – зауважили в Міськраді.

Ситуація на окупованих територіях України

На окупованій території Запорізької області росіяни міняють "керівників", як рукавички. Як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров за півтора року окупанти змінили вже пʼятьох колаборантів – посади вони втрачають через розкрадання та критику "влади".

Тим часом в окупованому Луганську окупант застрелив 18-річну дівчину. У її вбивстві звинувачують "Героя Росії", підполковника Ірека Магасумова.

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