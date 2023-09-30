Іван Федоров зазначив, що вже змінили п'ятьох.

Кремль все частіше змінює своє так зване "керівництво" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. За останні півтора року змінили п'ять колаборантів.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти часто залишаються без своїх посад через розкрадання коштів і критику влади. При цьому він вказав, що в немилість потрапляють навіть ті "керівники", яких привозять з Росії.

"Що цікаво: останніх керівників вони привозять з континентальної РФ. Наприклад, селище Веселе. Вони привезли колишнього росгвардійця, якого поставили керувати селищем. Він через місяць вийшов з критикою, що не може в такій бюрократії більше існувати. Сам розкритикував свою ж владу і його зняли. Гауляйтерша Уманець, яка керувала Кирилівською селищною радою, сьогодні сидить у полоні і її не випускають за розкрадання коштів РФ", - розповів чиновник в ефірі телемарафону.

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Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти впадають у відчай і падають духом.

За його словами, в Токмаку знайшли двох застрелених окупантів, не на передовій, а в тилу. Також у Мелітополі один з військових повісився, бо не хотів виконувати ворожі накази.

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