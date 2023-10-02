Траса пройде далеко від населених пунктів.

Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь. Про це повідомляє Радіо Свобода (ru) з посиланням на порівняння супутникових знімків Planet.com за жовтень 2023 та жовтень 2022 року.

"На фотографіях з космосу видно, що траса (позначена червоною лінією) пройде далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення існуючої нині дороги (синя лінія)", - пише видання.

Росія будує альтернативні шляхи сполучення з окупованим Маріуполем

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Це дасть можливість ворогові кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

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Кримський міст наразі виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованим Кримом, яким перевозиться техніка та особовий склад для війни в Україні. Водночас ЗСУ регулярно наносять по мосту удари, були пошкодження та руйнування.

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