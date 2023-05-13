Поки рятувальники розбирають завали, працівники підприємства готуються до важливої праці.

На миколаївському хлібзаводі, в який влучив ворожий дрон-камікадзе, сьогодні спекли незвичайні буханки.

Як повідомила керівниця підприємства Альона Ракова, сталася трагічна подія, але всі працівники живі та не збираються припиняти свою важливу працю. Поки рятувальники розбирають завали, фахівці вже готуються випікати хліб. На значно пошкодженому підприємстві вже відновили електропостачання, працюють газовики.

"Миколаївці будуть із хлібом", - запевнила Ракова.

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Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оприлюднив фото перших буханок, які змогли виготовити після бомбардування працівники заводу. На цих буханках напис: "Перемога"

"Свіжий хліб. Уцілілими автомобілями завод розвозить хліб, який встигли випекти", - зазнчає Сєнкевич.

Удари РФ 13 травня - що треба знати

В ніч на 13 травня російські окупанти запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. З них 17, за інформаєю Командування Повітряних сил ЗСУ, було збито.

Значних руйнувань ворог завдав Хмельницькій області. Тут пошкоджені чисельні цивільні об‘єкти – навчальні, медичні, адміністративні будівлі, житлові будинки. Відомо про 21 постраждалого внаслідок атаки.

Також ворог влучив ударними іранськими дронами у житлову багатоповерхівку і дитячий садок у Миколаєві. Також пошкоджений хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців та жителів Херсона. Понівечені автомобілі, якими возять туди хліб. Місцева влада наголошує, що поруч з пошкодженими цивільними будівлями немає жодних військових об'єктів.

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