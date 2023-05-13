Вранці росіяни вдарили по одному з об‘єктів критичної інфраструктури області.

Наразі вже відомо про 21 пораненого в результаті атаки російського безпілотника на об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині.

Про це у відеозверненні повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він нагадав, що рано вранці російські окупанти завдали удару по області, влучивши ударним дроном по одному з об‘єктів критичної інфраструктури, який розташований поза межами населених пунктів.

"Однак станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування", - зазначив голова ОВА.

Відео дня

За його словами, у навколишніх населених пунктах потужними вибуховими хвилями пошкоджені цивільні об‘єкти: навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Там вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи.

Наразі фахівці оцінюють масштаби нанесених збитків та готуються до відновлення пошкодженого майна.

Удар по Хмельницькій області

Рано вранці 13 травня росіяни здійснили атаку дронами на Хмельниччину. Окупанти вдарили безпілотником по одному з об’єктів критичної інфраструктури області. Раніше повідомлялося про 11 поранених та значні пошкодження цивільної інфраструктури довкола.

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