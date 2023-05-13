Внаслідок атаки троє людей зазнали поранень. Госпіталізувати довелося одного з постраждалих.

Російські загарбники влучили ударними дронами у хлібзавод і дитячий садок у Миколаєві.

Про це повідомляє голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у Telegram. "Сьогодні вночі, о 01:23 ворог здійснив обстріл Миколаєва, за попередньою інформацією ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131"", - повідомив Кім.

Зокрема, за його словами, через влучення боєприпасів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Також внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами Головного управління ДСНС в Миколаївській області. "Троє людей постраждали", - додав Кім.

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Як уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, зафіксовано два попадання російських снарядів. Один влучив у підприємство - Миколаївський хлібзавод (забезпечує хлібом миколаївців і херсонців), а інший - у дитячий садок в житловій зоні.

Мер сказав, що у цій частині міста немає жодних військових об'єктів. Автомобільна техніка, яка перевозить хліб в Миколаєві і до Херсону, дуже понівечена.

За його словами, дитячий садочок готували до відкриття, була прибрана територія.

Сєнкевич додав, що двом постраждалим одразу на місці було надано допомогу, ще одну людину госпіталізували.

"Вбитих немає. Це найголовніше", - підкреслив мер.

Багато будинків від вибухової хвилі залишились без вікон і дверей.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, унаслідок удару виникло три пожежі, загальною площею близько 190 кв.м. Підрозділам ДСНС вдалося ліквідувати всі займання.

Пошкоджень зазнав житловий будинок, зруйновано будівлю на підприємстві.

Як додали в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нічна атака дронами

Російські окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе, в більшості областей була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, вночі над Україною збито 17 ворожих дронів "Shahed". Усього було зафіксовано 21 пуск російськими окупантами ударних безпілотників "Shahed-136/131".

У Київській області російський безпілотник впав на житловий будинок. Вночі над Києвом збиті усі ворожі дрони Shahed.

На Хмельниччині російським окупантам вдалося вразити об'єкт критичної інфраструктури. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про 5 постраждалих від уламків скла.

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