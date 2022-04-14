Справа слухалася в суді майже 4 роки.

Малиновський районний суд Одеси засудив до 14 років в'язниці громадянина Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова, який убив у 2015 році на території міської лікарні українського спортсмена Сергія Лащенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, вирок винесено сьогодні, 14 квітня.

Зазначається, що вчора підсудний виступив з останнім словом, після чого колегія пішла в нарадчу кімнату.

Сьогодні суд оголосив вирок Гасанову, якому закидали умисне вбивство 28-річного чемпіона Європи з тайського боксу Сергія Лащенка.

Фігуранта визнано винним у вбивстві та хуліганстві (ст. 296 та ст. 115 КК України). За сукупністю статей ККУ йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. При цьому початком виконання покарання є день поміщення Гасанова до СІЗО (в Росії – УНІАН) – з жовтня 2015 року. Згідно з "законом Савченко", строк перебування в слідчому ізоляторі подвоюється – день перебування в ізоляторі зараховується як два дні у виправному закладі. Тому засуджений скоро опиниться на волі.

"У зв'язку з цим обвинуваченому зарахують строк його попереднього ув'язнення з 05.10.2015 по день набрання вироком законної сили включно, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі", - пояснили в прес-службі.

Крім цього, суд стягнув з обвинуваченого на користь держави витрати на проведення експертиз на загальну суму 23 тис. 204 грн.

Запобіжний захід залишено без змін – у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон Європи, майстер спорту з тайського боксу Сергій Лащенко був убитий в ніч на 8 квітня 2015 року в Одеській МКЛ №1. Конфлікт між двома групами людей почався ще раніше – того ж вечора у центрі міста, на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування стосунків сталася стрілянина, в результаті в медустанову були доставлені три людини, які отримали вогнепальні поранення, в тому числі Лащенко. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з них почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко отримав смертельне поранення в сонну артерію.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

На початку лютого 2017 року в Одесу з Росії був доставлений підозрюваний у вбивстві спортсмена – громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов. У травні 2018 року до Малиновського райсуду було передано обвинувальний акт. Суд тривалий час не починав розгляд справи у зв'язку із заявами підсудного про нібито нерозуміння ні української, ні російської мов. Адвокат потерпілої сторони заявляв, що робиться це для затягування процесу. Засідання часто переносилися через проблеми з перекладачами, які відмовлялися від участі в процесі.

На засіданні, що відбулося в липні 2021 року, Гасанов визнав, що стріляв у спортсмена, але стверджував, що цілився в ноги, а вбивство сталося випадково. Він також наполягав: зіткнувся в лікарні з Лащенком випадково, куди нібито прибув після конфлікту зі спортсменом для отримання медичної допомоги.

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