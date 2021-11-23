Перекладач не прийшов на засідання суду у справі про вбивство.

Обвинувачений у вбивстві у 2015 році українського спортсмена Сергія Лащенка громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов в ході сьогоднішнього засідання в Малиновському районному суді Одеси відмовився від перекладача.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

"Сьогодні перекладач на засідання не з'явився, про причини неявки до суду не поінформував, у зв'язку з чим обвинувачений відмовився від його послуг у перекладі з української на російську мову", – розповіли в прес-службі.

Як уточнили в суді, суддя поставив питання фігуранту про те, чи згоден він з тим, що засідання буде проведено без перекладача. Підсудний відповів, що не заперечує.

Крім того, сьогодні представник прокуратури повідомив про неявку свідка, який категорично відмовляється від отримання повісток, написання заяв і будь-якого спілкування про надання свідчень на судовому засіданні. У зв'язку з цим сторона звинувачення заявила клопотання про прослуховування в закритому режимі аудіозапису пояснень цієї жінки, які вона раніше давала в суді.

Суд клопотання задовольнив і прослухав запис у закритому режимі. Наступне засідання заплановане на 30 листопада.

Читайте такожВбивство спортсмена-чемпіона у Києві "через мову": підозрюваному суд обрав запобіжний західНагадаємо, увечері 8 квітня 2015 року в центрі Одеси на вул. Дерибасівській між двома групами людей стався конфлікт, під час якого відбулася стрілянина.

В результаті вогнепальні поранення отримали три людини, в тому числі чемпіон Європи, майстер спорту з тайського боксу Сергій Лащенко.

Потерпілих доставили до МКЛ №1. Через деякий час на територію лікарні увірвалися вісім осіб, один з них почав стріляти, після чого зловмисники зникли. Лащенко отримав смертельне поранення в сонну артерію.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

На початку лютого 2017 року в Одесу з Росії був доставлений підозрюваний у вбивстві спортсмена – громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов. У травні 2018 року до Малиновського райсуду було передано обвинувальний акт.

Суд тривалий час не починав розгляд справи у зв'язку із заявами підсудного про нібито нерозуміння ні української, ні російської мов. Адвокат потерпілої сторони заявляв, що робиться це для затягування процесу. Засідання часто переносилися через проблеми з перекладачами, які відмовлялися від участі в процесі. Ймовірно, їм погрожували.

На засіданні, що відбулося в липні 2021 року, Гасанов визнав, що стріляв у спортсмена, але стверджував, що цілився в ноги, а вбивство сталося випадково. Він також наполягає, що зіткнувся в лікарні з Лащенко випадково, куди нібито прибув після конфлікту зі спортсменом для отримання медичної допомоги.

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Автор: Лариса Козова