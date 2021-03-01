Уже близько року Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

В Україні відсьогодні зросли пенсії. Окупанти вбили українського військового на Донбасі.

Зростання пенсій в Україні

Відсьогодні, 1 березня, в Україні будуть автоматично проіндексовані пенсії. Індексація складе 11%. Середній розмір доплати при цьому становитиме 308 гривень, а мінімальний — 100 гривень.

Особливості перебігу COVID-19 у 2021 році

Клінічний перебіг коронавірусу COVID-19 у 2021 році суттєво змінився. За словами провідного інфекціоніста МОЗу Ольги Голубовської, у 2021 році, зокрема, помітно зросла частка молодих людей віком за 30 років із важким перебігом захворювання.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 4285 осіб.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1352134 українці, 1171724 - одужали 26050 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики за добу сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув український військовий.

За даними розвідки, на Донбасі постійно перебуває близько 50 російських снайперів.

Головні новини України: що важливо знати 1 березня 2021

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Автор: Аліна Вишневська