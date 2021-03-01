Записатися на вакцинацію можна через додаток «Дія», портал «Дія», а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Сьогодні стартував онлайн-запис українців на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19.

Читайте такожВакцини, якими щеплять українців від коронавірусу, безпечні та ефективні - МОЗЯк повідомила прес-служба Офісу президента, про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами», – зазначив очільник уряду.

Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток «Дія», портал «Дія», а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

«Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту», – розповів він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield).

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield, а вже наступного дня розпочалась вакцинація медичних працівників.

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Автор: Юлія Петриченко