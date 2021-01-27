Головні новини України 27 січня 2021 / фото УНІАН, Чузавков Сергій
Кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу зросла майже на 4 тисячі. Внаслідок обстрілів окупантів поранено військового на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 3776 нових випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1200883 українців, 980085 - одужали, 22202 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Бойовики на Донбасі за добу п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення.
Новини України 27 січня 2021 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 27 січня 2021
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