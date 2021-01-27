Ціну на блакитне паливо вказано без вартості розподілу газу.

Ціна на природний газ у лютому 2021 року для клієнтів "Нафтогаз" встановлено на рівні 6,86 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Зазначена ціна є нижчою, аніж встановлені граничні 6,99 гривні/кубометр урядом України.

Читайте такожЛюдям буде вкрай важко у лютому сплатити за комуналку - ВітренкоПро це повідомляє газопостачальна компанія "Нафтогаз".

Компанія наголосила, що зниження ціни на газ, відповідно до рішення уряду, діє до кінця березня 2021 року. У квітні вартість блакитного палива буде встановлюватися на ринкових основах.

"У лютому в межах тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива – 6,86 гривні/кубометр з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну коштом мінімальної власної націнки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що закуповують газ на умовах, які є доступними усім іншим постачальникам. Крім того, там нагадали, що для клієнтів, які торік оформили тарифний план "Річний" ціна блакитного палива залишиться на рівні 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр (в залежності від місяця підписання на тариф).

"Нафтогаз" уточнив, що наразі обслуговує близько 9% всіх споживачів в Україні, що становить 1,1 мільйона домогосподарств.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" (ПОН) також готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6,99 гривні/кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Перебоїв із газопостачанням не буде", - сказано в заяві.

Що цьому передувало

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневу ціну на 11%, А Максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. НКРЕКП з січня підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

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Автор: УНІАН