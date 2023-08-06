За його словами, "це сказав Христос", а не він.

Священник Ужгородського греко-католицького Катедрального собору під час блогослужіння закликав до примирення "двох великих народів" України та Росії.

Відповідне відео оприлюднила журналістка Дар'я Сіпігіна на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "І ми дуже просимо, щоб господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи - України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", - говорить Роман Курах у своїй промові.

Журналістка відзначає, що випадково почула їх через гучномовець, коли проїджала повз. "Ніхто - ніхто! - і оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть. Ми, шоковані, віришили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Кураху нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і тикання", - зазначила Дар'я.

На іншому відео священник каже, що "це не він сказав, це Христос сказав". За словами Кураха, його рідний брат перебуває на війні.

- Ви не можете казати, що Україна і Росія - братні народи.

- Я можу казати все, що хочу, дорога моя.

- Ви благословляєте росіян.

- Благословляю.

- А якщо ваш брат загине, ви так само будете благословляти?

- Так.

Молитви за Росію у церквах

Нагадаємо, що восени в мережі з'явилося відео, на якому піп та віряни співають: "Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь". Стверджувалося, що ролик зняли в одному з храмів Києво-Печерської лаври.

Після цього настоятель Києво-Печерської лаври оголосив про звільнення отця Захарія, який співав ту пісню. Він заявив, що у храмах УПЦ МП "моляться за мир у всьому світі".

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