На кадрах чути, як хор співає відверто проросійську пісню.

Під час богослужіння у суботу, 12 листопада, у Києво-Печерській Лаврі прославляли Росію.

Священник ПЦУ Михайло Омелян обурений, що у 262 день російської агресії ніхто з вірян не звернув увагу на відверто проросійську пісню. Він такоє опублікував відео з Лаври, зазначивши, що отримав його від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?", - написав священник.

Відео дня

На кадрах чути, як церковний хор співає пісню, у тексті якої згадують і про Росію, і про "матушку-Русь".

"Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь", - йдеться у пісні.

Втім, деякі коментатори засумнівалися в автентичності ролика та запідозрили, що аудіоряд могли накласти на відео. Священник опублікував скриншот, який підтверджує, що відео зняли 12 листопада в Києво-Печерській Лаврі.

Києво-Печерська Лавра: скандали

Києво-Печерська Лавра - одна із найбільших християнських центрів-святинь країни. Втім, діяльність Лаври нерідко ставали об'єктом критики через імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів.

Раніше священники Києво-Печерської Лаври напали на журналістів після питання про агресію Росії.

Лише на другому місяці війни у Лаврі почали поступово говорити про можливий вихід з-під підпорядкування Росії. Наприкінці березня на території святині чергувала поліція і розміщувалися біженці.

Згодом предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами. Він подарував їм шоколадки та заспівав "Многая літа" поіменно, а також заявив, що за всіх їх молиться.

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