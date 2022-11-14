Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври.
Як заявив Лебідь у відеозверненні, отця Захарія, який виконував "світську пісню", відсторонено від ведення служб.
Також Лебідь наголосив, що у храмах УПЦ МП "моляться за мир у всьому світі".
"Ми молимося за всіх православних людей. Сьогодні буде сувора заборона отцю Захарію служити літургії, а також звершувати ці молебні. Комусь, мабуть, неприємно, що він молиться. І він сам, я йому вірю, не співає цих пісень. Ми не можемо і не будемо співати в храмі світських пісень. У храмі має бути не "величание" когось, а "величание" святих", - заявив настоятель лаври.
Лебідь назвав війну "страшним горем": "Так, напали, так - зруйнували. Сьогодні у храмах ми повинні молитися про одне - про мир у нашій державі, про збереження наших кордонів, щоб не гинули наші люди".
Павло Лебідь закликав Господа обдарувати розсудливістю усіх, хто поширив відео з виконанням отцем Захарієм молебня за країну-агресорку.
У Києво-Печерській лаврі співали молебень за Росію
- Днями священник ПЦУ Михайло Омелян виклав у мережі відео, зняте нібито в одному з храмів Києво-Печерської лаври. На відео піп згадував Росію та "матушку-Русь". Віряни йому підспівували.
- Достеменно автентичність відео встановити не вдалось. Проте у Мінкульті, а потім й в СБУ пообіцяли розібратися з можливим фактом прославляння дій ворога.
Києво-Печерська Лавра: скандали
Києво-Печерська Лавра - одна із найбільших християнських центрів-святинь країни. Втім, діяльність Лаври нерідко ставали об'єктом критики через імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів.
Раніше священники Києво-Печерської Лаври напали на журналістів після питання про агресію Росії.
Лише на другому місяці війни у Лаврі почали поступово говорити про можливий вихід з-під підпорядкування Росії. Наприкінці березня на території святині чергувала поліція і розміщувалися біженці.
Згодом предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами. Він подарував їм шоколадки та заспівав "Многая літа" поіменно, а також заявив, що за всіх їх молиться.