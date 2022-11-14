Павло Лебідь назвав війну "страшним горем".

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври.

Як заявив Лебідь у відеозверненні, отця Захарія, який виконував "світську пісню", відсторонено від ведення служб.

Також Лебідь наголосив, що у храмах УПЦ МП "моляться за мир у всьому світі".

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"Ми молимося за всіх православних людей. Сьогодні буде сувора заборона отцю Захарію служити літургії, а також звершувати ці молебні. Комусь, мабуть, неприємно, що він молиться. І він сам, я йому вірю, не співає цих пісень. Ми не можемо і не будемо співати в храмі світських пісень. У храмі має бути не "величание" когось, а "величание" святих", - заявив настоятель лаври.

Лебідь назвав війну "страшним горем": "Так, напали, так - зруйнували. Сьогодні у храмах ми повинні молитися про одне - про мир у нашій державі, про збереження наших кордонів, щоб не гинули наші люди".

Павло Лебідь закликав Господа обдарувати розсудливістю усіх, хто поширив відео з виконанням отцем Захарієм молебня за країну-агресорку.

У Києво-Печерській лаврі співали молебень за Росію

Днями священник ПЦУ Михайло Омелян виклав у мережі відео, зняте нібито в одному з храмів Києво-Печерської лаври. На відео піп згадував Росію та "матушку-Русь". Віряни йому підспівували.

Достеменно автентичність відео встановити не вдалось. Проте у Мінкульті, а потім й в СБУ пообіцяли розібратися з можливим фактом прославляння дій ворога.

Києво-Печерська Лавра: скандали

Києво-Печерська Лавра - одна із найбільших християнських центрів-святинь країни. Втім, діяльність Лаври нерідко ставали об'єктом критики через імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів.

Раніше священники Києво-Печерської Лаври напали на журналістів після питання про агресію Росії.

Лише на другому місяці війни у Лаврі почали поступово говорити про можливий вихід з-під підпорядкування Росії. Наприкінці березня на території святині чергувала поліція і розміщувалися біженці.

Згодом предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами. Він подарував їм шоколадки та заспівав "Многая літа" поіменно, а також заявив, що за всіх їх молиться.

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