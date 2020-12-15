Зелені красуні встановили по обидва боки трибуни.

Верховну Раду вже прикрасили святковими ялинками.

Фото з зали парламенту опублікувало видання Апостроф.

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Зелені красуні встановили по обидва боки трибуни. Для пишних гілок обрали новорічні іграшки білого, золотого, червоного та синього кольорів, не обійшлося й без традиційного «дощика».

Верхівки дерев цього року майорять без вифлеємської зірки, їх прикрасили кольоровими гірляндами білого та синього кольорів.

До слова, головна новорічна ялинка країни викликала більше розмов. Користувачі мережі обурювалися встановленим на верхівці дерева капелюхом. Через скандал організатори свят у Києві були змушені відмовитися від ідеї та повернути традиційну зірку.

Як Київ відзначатиме Новий рік

У Києві цьогоріч не будуть відмовлятися від новорічного святкування, однак воно пройде без звичних концертів та фудкортів. Головна ялинка країни, як і раніше, стоятиме на Софійській площі.

Замість концертів лунатиме фонова музика, а глінтвейн та їжу продаватимуть з яток на виніс. Софійську площу накриють великим куполом з ілюмінації, а пускатимуть на неї партіями по 100 людей. Довжина святкових прикрас складе 20 кілометрів.

В управлінні туризму та промоцій КМДА розробили новорічний пішохідний маршрут по святкових локаціях столиці.

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Автор: УНІАН