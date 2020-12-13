Організатори вирішили прикрасити ялинку більш традиційною зіркою.

З новорічної ялинки на Софійській площі в Києві зняли капелюха після шквалу критики в соцмережах.

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Як повідомляє у Facebook відповідальний за ялинку проект Folk Ukraine, в переддень Дня Святого Миколая ялинку прикрасять зіркою.

Цього року організатори святкового простору на Софійській площі вирішили звернутись до казкової магічної тематики, тож прикрасили ялинку відьомським капелюхом.

Рішення викликало безліч суперечок, особливо серед вірян, обурених «язичними» мотивами у декорації різдвяної ялинки. Дизайном ялинки обурились у Православній церкві України. Втім, у капелюха знайшлось і чимало прихильників.

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Автор: Дмитро Захаров