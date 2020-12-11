Організатори свята в Києві пояснили, що капелюх вони повісили на ялинку, адже, згідно із задумом, тематикою цього Нового року є казковий ліс.

Після скандалу навколо «казкового капелюха», який цього року причепили на головну ялинку країни замість традиційної Вифлеємської зірки, її все-таки вирішили прибрати.

Про це "Сьогодні" розповів президент організації Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в столиці, Ігор Добруцький.

Читайте такожНа Софійській площі в Києві встановили головну ялинку країни (фоторепортаж)

"Ми вже кілька разів пояснили всім опонентам, що тематика цього нового року – казковий ліс. Але мабуть люди не розуміють цього, або не хочуть розуміти. Тому скажу коротко: за ніч до свята Святого Миколая, ми знімемо казковий капелюх з ялинки і замінимо його на восьмигранну зірку", – розповів він.

Головна ялинка на Софійській площі і скандал з капелюхом

Днями в центрі Києва на Софіївській площі завершили монтаж головної новорічної ялинки країни. Її висота становить 31 метр, і в цьому році вона штучна.

Тематикою цьогорічного свята є "Казковий ліс". Тому на ялинку повісили шишки, жолуді, білочок, грибочки, а також гірлянду у двох кольорах - холодному білому і зеленому.

Урочисто запалити ялинку повинні в День Святого Миколая 19 грудня.

Скандал виник навколо капелюха на верхівці, що схожий на капелюх з "Гаррі Поттера".

В Православній церкві України негативно поставилися до нового вигляду головної новорічної ялинки. Там нагадали, що ялинка стоїть на святому місці, тому "капелюх на тлі тисячолітніх хрестів Софійського собору" виглядає дивно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко