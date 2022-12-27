За порушення заборони на використання піротехніки передбачена відпоідальність.

Українські правоохоронці закликали громадян бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби у період новорічних свят. Наразі використання феєрверків та петард заборонене в багатьох регіонах.

Як заявив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у більшості регіонів України обласні військові адміністрації ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних виробів. Така заборона діє і в столиці.

"Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП. Але давайте будемо більш відповідальними не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно", – наголосив Білошицький.

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Він також нагадав, що комендантська година в новорічну ніч не скасована в жодному регіоні. Вона діє в тих самих часових рамках, що і раніше.

Новий рік 2023 в Україні: що треба знати

В Україні останній день року є робочим днем , а 1 січня оголошується державним вихідним. 31 грудня 2022 року припадає на суботу, а 1 січня 2023 року - на неділю. Відповідно до закону, новорічний вихідний переноситься на понеділок 2 січня. Однак, як і у випадку з Різдвом, через дію воєнного стану вихідного на Новий рік не буде.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

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