Щодня ситуація в енергосистемі України налагоджується.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

Як розповів глава Міненерго в ефірі телемарафону, він не виключає нових ударів на свята. Датою наступного масованого обстрілу України з боку РФ може стати Новий рік – з 31 грудня на 1 січня.

"Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", – наголосив він.

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За словами Галущенка, за відсутності масованого обстрілу українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час новорічних свят. Він додав, що щодня ситуація в енергосистемі України налагоджується. Вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.

"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині", – сказав він.

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на понеділок, 26 грудня 2022 року, дефіцит електроенергії в Україні залишається істотним. У п'яти областях і у Києві запроваджені аварійні відключення світла. У системі передачі електроенергії, внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян, наявні обмеження.

Водночас оператор об’єднаної енергомережі НЕК "Укренерго" попереджає про поширення фейку про начебто скасування аварійних відключень електроенергії. У компанії нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі.

Раніше експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що навіть якщо російські війська випустять всі свої ракети одночасно, вони не зможуть занурити Україну у тотальний блекаут. Він зазначив, що електропостачання все одно відновлять.

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