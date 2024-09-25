Наразі не зрозумілий механізм, як це зробити без дозволу попередньої частини, яка може не відпускати службовця, кажуть у військовій профспілці.

Нове законодавство України дозволяє людині змінити військову частину, але наразі не зрозумілий механізм, як це зробити без дозволу попередньої частини, яка може не відпускати службовця.

Про це заявила в ефірі Київ24 заступниця голови Військово-безпекової профспілки України Галина Кавун, коментуючи ухвалений парламентом закон, що передбачає можливість звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

За її інформацією, профспілка направляла до ВРУ листа з проханням зробити певні редакції до відповідного законопроєкту, оскільки він не пропонує комплексне розв’язання проблеми.

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"Ми бачимо лише одну сторону того, хто дезертирував або хто вчинив СЗЧ. Але ми розглядаємо повний комплекс, що змусило людину до цього. Бувають дуже різні причини. Часто це перевтома від того, що людина не знає кінцевих меж термінів служби, а друге – це певні конфліктні ситуації у військових частинах, конфлікти з командирами… Зараз ніби-то новий закон дозволяє змінити військову частину. Але ж він дозволяє це виключно через СЗЧ. Тобто людина не може напряму сказати, що я хочу продовжувати службу, але хочу робити це в іншому підрозділі, в іншому місці", - прокоментувала Кавун.

Вона підкреслила, що є різні причини, зокрема, це може бути або проблема з командуванням, або ж людина не сходиться з колективом, не може себе знайти там, тому вчиняє СЗЧ.

"Комплексного рішення законпроєкт не пропонує. Частково ніби-то врахували цю частину, що людина має право піти в іншу військову частину, але не зрозуміло наразі як це бачить Генштаб, Міноборони, Мінюст, прокуратура. Як саме. Покроковий механізм як людині, наприклад, не беручи дозвіл з попередньої частини, перейти в іншу частину. Адже тут могли б бути конфліктні ситуації, людину можуть просто не відпускати", - зазначила представниця Військово-безпекової профспілки.

Звільнення від відповідальності за СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 серпня 2024 року ухвалила Закон (№11322), що передбачає звільнення від відповідальності в окремих випадках за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство. За інформацією народного депутата Павла Фролова, згідно з цим законом, військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство:

якщо це трапилося вперше;

порушник на стадії судового розгляду заявив про свій намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби;

командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи ухвалений у першому читанні законопроект щодо послаблення відповідальності за СЗЧ та дезертирство, висловив побоювання, що такий лояльний підхід може спровокувати збільшення таких негативних випадків.

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