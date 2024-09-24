Зараз треба захищатися, а не "займатися громадським активізмом", заявили у командуванні.

В Оперативному командуванні "Захід" розкритикували бійця 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно оголосив про самовільне залишення частини.

У своєму Telegram-каналі вони визнали, що проблема відсутності кінцевих строків військової служби дійсно існує, однак для її вирішення необхідно перемогти у війні. Також командування обурилося тим, що в цій дискусії не говорять про головного винуватця - Росію.

"Ніхто не вигадав просто так мобілізувати мільйон українців. Ніхто не хоче витрачати більшу частину бюджету на армію. Ніхто не підтримує закриті кордони. Це робиться не тому, що хтось хоче погратися. Це робиться, тому що ми повинні це робити. Тому що є ворог. Є Росія. Є 2-мільйонна російська армія, яка продовжує наступати. Є кожен день ракетні удари по наших мирних містах. Є мільйони вимушених біженців. Є окуповані міста. Є зруйновані заводи, школи, дороги, мости. Є загиблі. Ось що є нашою проблемою", - йдеться у повідомленні.

В заяві зазначається, що зараз українцям "потрібно захищатися, а не займатися громадським активізмом", а самовільне залишення частини призводить до погіршення ефективності обороноздатності.

"Тобто, він ставить під удар не себе, а саме своїх конкретних побратимів. Хтось має відпрацювати і за себе, і за нього", - додали в Оперативному командуванні.

СЗЧ Гнезділова

Як повідомляв УНІАН, днями український військовий повідомив у мережі, що самовільно залишає частину. Гнезділов обурився відсутністю демобілізації, зазначивши, що хоче привернути увагу до серйозної проблеми.

Деякі військовослужбовці розкритикували такий вчинок, а 56-а окрема мотопіхотна Маріупольська бригада розпочала службове розслідування

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